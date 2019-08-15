Жителям Тверской области, нуждающимся в паллиативной помощи, доставят бесплатное медоборудование

СЕГОДНЯ 21:04 2019-08-15T21:04:06+03:00

Пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, получат бесплатное оборудование для вентиляции легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тверской области в настоящее время паллиативная помощь оказывается в 26 государственных учреждениях здравоохранения. Снизить риск обострений заболеваний и частоту госпитализации пациентов с заболеваниями легких помогает специальное медицинское оборудование.

Портативные аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода и другое оборудование получат 62 пациента, нуждающиеся в паллиативной помощи.

В настоящий момент аппараты для респираторной поддержки уже доставлены трём жителям Калининского района с тяжелыми болезнями легких. Настроить оборудование помогают врачи Калининской центральной районной клинической больницы.

По мнению губернатора Игоря Рудени, возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь нужно обеспечить каждому жителю Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU