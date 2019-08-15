2019-08-15T21:04:06+03:00
Общество

Жителям Тверской области, нуждающимся в паллиативной помощи, доставят бесплатное медоборудование

Его получат 62 пациента
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, получат бесплатное оборудование для вентиляции легкихПациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, получат бесплатное оборудование для вентиляции легкихФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области в настоящее время паллиативная помощь оказывается в 26 государственных учреждениях здравоохранения. Снизить риск обострений заболеваний и частоту госпитализации пациентов с заболеваниями легких помогает специальное медицинское оборудование.

Портативные аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода и другое оборудование получат 62 пациента, нуждающиеся в паллиативной помощи.

В настоящий момент аппараты для респираторной поддержки уже доставлены трём жителям Калининского района с тяжелыми болезнями легких. Настроить оборудование помогают врачи Калининской центральной районной клинической больницы.

По мнению губернатора Игоря Рудени, возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь нужно обеспечить каждому жителю Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выставка "Мои берега" Геннадия Угрюмова открывается в Твери
Молодой водитель сбежал с места ДТП, оставив в машине пострадавшего, в Тверской области
87-й сезон в Тверском театре юного зрителя традиционно начнется со сбора труппы
Губернатор Тверской области встретился с зампредом правительства РФ Виталием Мутко
Новый светофор заработал на пересечении Коминтерна и Завидова в Твери
Приставы насчитали в Тверской области одиннадцать тысяч алиментщиков
В Тверской области отправили в печь 157 килограммов санкционных яблок
В Тверской области обокрали баню жительницы Бологое
В Тверской области сбили мужчину, который "голосовал" на обочине
Депутаты Тверской гордумы решают, куда потратить деньги, которые выделяли на строительство приюта для животных
В Тверской области вор оставил младенца без коляски
В Тверской области мужчина убивал бывшую жену ножом и молотком
В связи с прокладкой трубопровода ограничат движение по улице Чернышевского в Твери
Переулок Огородный в Твери закроют для транспорта