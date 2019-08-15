2019-08-15T23:39:58+03:00
Звезды

Тверская областная картинная галерея приглашает на экскурсию в фонды

Неоходимо записаться заранее
Ирина ТАРАСОВА
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Экскурсия проходит каждый последний четверг месяца. Фото: из архива ТОКГЭкскурсия проходит каждый последний четверг месяца. Фото: из архива ТОКГ
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29 августа Тверская областная картинная галерея приглашает на экскурсию в фонды.

- Посетив фонды Тверской областной картинной галереи, обычно скрытые от глаз посторонних, вы познакомитесь со всем богатством ее коллекций и узнаете множество интересных фактов о тонкостях реставрационного искусства и особенностях хранения, - рассказывают сотрудники ТОКГ.

Начало в 11.00. Количество мест ограничено. Запись по телефону: 39-80-35.

Сбор группы 29 августа в 10:50 в вестибюле (ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1). Продолжительность: 2 часа.

Цена билета: 500 руб. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Экскурсия проходит каждый последний четверг месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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