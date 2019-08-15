2019-08-15T15:24:01+03:00
Общество

Приставы насчитали в Тверской области одиннадцать тысяч алиментщиков

В регионе стартовала акция "Собери ребенка в школу - заплати алименты!"
Ольга ТРОФИМОВА
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За уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственностьЗа уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционная акция "Собери ребенка в школу – заплати алименты!", которую проводит Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, стартовала в преддверии 1 сентября. Приставы посещают родителей-алиментщиков и напоминают об обязанностях перед детьми.

Сегодня по данным ведомства в Верхневолжье насчитывается 11 тысяч неплательщиков алиментов. Из них 7321 должник не может выехать за границу, и 974 лишены права управления транспортным средством. Однако, ограничительные меры должников не останавливают.

Судебные приставы напоминают гражданам, что за уклонение от содержания несовершеннолетних законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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