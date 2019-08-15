Приставы насчитали в Тверской области одиннадцать тысяч алиментщиков
Традиционная акция "Собери ребенка в школу – заплати алименты!", которую проводит Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, стартовала в преддверии 1 сентября. Приставы посещают родителей-алиментщиков и напоминают об обязанностях перед детьми.
Сегодня по данным ведомства в Верхневолжье насчитывается 11 тысяч неплательщиков алиментов. Из них 7321 должник не может выехать за границу, и 974 лишены права управления транспортным средством. Однако, ограничительные меры должников не останавливают.
Судебные приставы напоминают гражданам, что за уклонение от содержания несовершеннолетних законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU