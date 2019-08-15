2019-08-15T13:26:00+03:00
Происшествия

В Тверской области сбили мужчину, который "голосовал" на обочине

ДТП произошло в Бежецком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина голосовал на дороге и попал под машинуМужчина голосовал на дороге и попал под машинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась вечером 14 августа на 5-м км автодороги Бежецк-Кесова Гора-Кашин Бежецкого района Тверской области.

36-летний водитель автомобиля "Форд Транзит" не выбрал безопасную скорость движения и сбил 37-летнего пешехода. Мужчина "голосовал" проезжающим автомобилям и находился на дороге в темной одежде без светоотражающих элементов.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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