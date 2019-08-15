В Тверской области вор оставил младенца без коляски

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-15T12:56:58+03:00

За кражу коляски мужчине грозит лишение свободы на пять лет Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России «Удомельский» обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из подъезда её дома неизвестный украл детскую прогулочную коляску.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей произошедшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 49-летний неработающий ранее судимый местный житель. Коляска изъята и возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU