2019-08-15T12:56:58+03:00
Происшествия

В Тверской области вор оставил младенца без коляски

В полицию обратилась молодая мать
Ольга ТРОФИМОВА
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За кражу коляски мужчине грозит лишение свободы на пять летЗа кражу коляски мужчине грозит лишение свободы на пять летФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России «Удомельский» обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из подъезда её дома неизвестный украл детскую прогулочную коляску.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей произошедшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 49-летний неработающий ранее судимый местный житель. Коляска изъята и возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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