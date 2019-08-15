В Тверской области вор оставил младенца без коляски
В полицию обратилась молодая мать
За кражу коляски мужчине грозит лишение свободы на пять летФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России «Удомельский» обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из подъезда её дома неизвестный украл детскую прогулочную коляску.
Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей произошедшего.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 49-летний неработающий ранее судимый местный житель. Коляска изъята и возвращена владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU