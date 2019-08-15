2019-08-15T12:37:04+03:00
Общество

В связи с прокладкой трубопровода ограничат движение по улице Чернышевского в Твери

Запрет будет действовать до 6 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Чернышевского закроют для прокладки трубопровода Фото: пресс-служба администрации ТвериЧернышевского закроют для прокладки трубопровода Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Участок улицы Чернышевского от дома № 19 до дома № 29 закроют в связи с прокладкой наружных сетей водоснабжения и водоотведения к жилому комплексу «Современник».

Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города Твери. Работы на улице начались 14 августа и продлятся до 21:00 вечера 6 сентября.

Объезд закрытого участка будет осуществляться в соответствии с временными установленными знаками дорожного движения.

Автомобилистам стоит заранее планировать маршруты проезда и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24