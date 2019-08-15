В связи с прокладкой трубопровода ограничат движение по улице Чернышевского в Твери
Запрет будет действовать до 6 сентября
Чернышевского закроют для прокладки трубопровода Фото: пресс-служба администрации Твери
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Участок улицы Чернышевского от дома № 19 до дома № 29 закроют в связи с прокладкой наружных сетей водоснабжения и водоотведения к жилому комплексу «Современник».
Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города Твери. Работы на улице начались 14 августа и продлятся до 21:00 вечера 6 сентября.
Объезд закрытого участка будет осуществляться в соответствии с временными установленными знаками дорожного движения.
Автомобилистам стоит заранее планировать маршруты проезда и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU