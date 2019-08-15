В связи с прокладкой трубопровода ограничат движение по улице Чернышевского в Твери

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-15T12:37:04+03:00

Запрет будет действовать до 6 сентября

Изменить размер текста: A A

Участок улицы Чернышевского от дома № 19 до дома № 29 закроют в связи с прокладкой наружных сетей водоснабжения и водоотведения к жилому комплексу «Современник».

Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города Твери. Работы на улице начались 14 августа и продлятся до 21:00 вечера 6 сентября.

Объезд закрытого участка будет осуществляться в соответствии с временными установленными знаками дорожного движения.

Автомобилистам стоит заранее планировать маршруты проезда и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU