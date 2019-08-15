В Тверской области пенсионерам продавали фильтры для воды по завышенным ценам
Стационарные фильтры для очистки воды пенсионерам Кимрского района навязывали представители торговых организаций. Пострадавшие обратились в прокуратуру.
Надзорным органом проведена проверка и установлено, что товар продавался по завышенным ценам на общую сумму 99 600 рублей.
- По результатам проверки межрайонной прокуратурой направлены в суд два исковых заявления в защиту прав пенсионеров, один иск рассмотрен и удовлетворен, по второму иску ущерб возмещен добровольно, права пенсионера восстановлены, в связи с чем исковое производство прекращено, - сообщили в областной прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU