В Тверской области пенсионерам продавали фильтры для воды по завышенным ценам

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-15T10:43:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Стационарные фильтры для очистки воды пенсионерам Кимрского района навязывали представители торговых организаций. Пострадавшие обратились в прокуратуру.

Надзорным органом проведена проверка и установлено, что товар продавался по завышенным ценам на общую сумму 99 600 рублей.

- По результатам проверки межрайонной прокуратурой направлены в суд два исковых заявления в защиту прав пенсионеров, один иск рассмотрен и удовлетворен, по второму иску ущерб возмещен добровольно, права пенсионера восстановлены, в связи с чем исковое производство прекращено, - сообщили в областной прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU