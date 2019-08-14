Среди абитуриентов Твери вырос спрос на технические специальности и профессии, связанные с компьютерной безопасностью
В высших учебных заведениях Твери закончились вступительные кампании и началось подведение их итогов. "Комсомолка" позвонила в приемные комиссии тверских государственных вузов, которые располагают бюджетными местами, и узнала о результатах. В ряде случаев они довольно интересные.
В каждом из вузов (Тверском государственном медицинском университете, Тверском государственном университете, Тверском государственном техническом университете, Тверской государственной сельскохозяйственной академии и РАНХИГС) в этом году увеличилось не только количество принятых заявлений, но и проходной балл.
Ответственные секретари приемных комиссий связывают это с тем, что студенты стали более мотивированными, лучше сдают экзамены. Иногда это связано и с уменьшением количества бюджетных мест.
Среди популярных напрвлений в ТвГУ отметили, что помимо постоянных лидеров – юриспруденции и экономики – в этом году большие конкурсы также на лингвистику, филологию и, неожиданно, на направления, связанные с математикой и информатикой.
В политехе самый высокий проходной балл был на программную инженерию и компьютерную безопасность. Примерно то же и в сельхозакадемии. Там самое востребованное направление – инженерное.
ИСТОЧНИК KP.RU