Парковка у драмтеатра в Твери по вечерам может стать бесплатной

СЕГОДНЯ 19:28 2019-08-14T19:28:57+03:00

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Вопрос, касающейся ограничения действия платной парковки около Тверского областного театра драмы, был рассмотрен на заседании комитета по вопросам развития городской инфраструктуры Тверской городской Думы.

С инициативой выступила директор театра Светлана Вержбицкая. Дирекция театра предлагает ограничить время платной парковки - до 18:00 в связи с тем, что в вечернее и ночное время горожане преимущественно передвигаются на личном транспорте и несут дополнительные расходы из-за платной парковки.

- Это касается не только нашего театра, - говорит Светлана Валентиновна. - Рядом находится филармония, горсад, Путевой Дворец, краеведческий музей. Это целый социо-культурный центр, который должен быть доступен жителям.

Как отметил начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Сергей Романов, этот вопрос уже рассматривался, и в ближайшее время решение будет принято.

ИСТОЧНИК KP.RU