Организованная парковка появилась в одном из дворов на Октябрьском проспекте в Твери

СЕГОДНЯ 19:14 2019-08-14T19:15:01+03:00

По инициативе местных жителей во дворе на Октябрьском проспекте появилась парковка Фото: пресс-служба администрации Твери

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Асфальтированная парковка на 50 автомобилей появилась во дворе дома №97 на Октябрьском проспекте Твери. Проект был разработан при активном участии жителей, в рамках Программы поддержки местных инициатив.

Сдать объект должны были 1 сентября, но подрядчик завершил работу раньше.

Отметим, что всего по Программе в 2019 году реализуется 26 проектов. Парковка на Октябрьском проспекте стала первым завершенным объектом. Также, в этом году инициативные жильцы других домов подготовили проекты по установке детских площадок, зон для воркаута, монтажу системы видеонаблюдения и ряд других.

Работы проводятся во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU