Организованная парковка появилась в одном из дворов на Октябрьском проспекте в Твери
Асфальтированная парковка на 50 автомобилей появилась во дворе дома №97 на Октябрьском проспекте Твери. Проект был разработан при активном участии жителей, в рамках Программы поддержки местных инициатив.
Сдать объект должны были 1 сентября, но подрядчик завершил работу раньше.
Отметим, что всего по Программе в 2019 году реализуется 26 проектов. Парковка на Октябрьском проспекте стала первым завершенным объектом. Также, в этом году инициативные жильцы других домов подготовили проекты по установке детских площадок, зон для воркаута, монтажу системы видеонаблюдения и ряд других.
Работы проводятся во всех районах города.
ИСТОЧНИК KP.RU