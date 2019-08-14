Традиционная школьная ярмарка заработает в Твери с 15 августа
Торговые ряды развернутся на улице Новоторжской
В Твери открывается традиционная школьная ярмарка Фото: пресс-служба администрации Твери
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С 15 по 31 августа в центре Твери на улице Новоторжской, в районе домов №5 и №7, начнет работать ежегодная ярмарка "Здравствуй, школа".
Торговые палатки с трикотажем, рюкзаками, спортивной обувью, канцтоварами, школьной формой и многим другим развернут более 30 предпринимателей.
Отметим, что ярмарка во многом облегчает родителям процесс подготовки детей к школе, ведь купить все необходимое можно сразу в одном месте.
Ярмарка будет работать ежедневно с 9:00 утра до 18:00 вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU