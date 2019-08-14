В Тверской области обезвредили 85 военных снарядов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-14T12:38:11+03:00

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Снаряды времен Великой Отечественной войны были обнаружены группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Зубцовском районе 13 августа.

Военные трофеи в количестве 85 штук были обезврежены. Среди находок: артиллерийские снаряды различного калибра, минометные мины, реактивный снаряд, ручные гранаты.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU