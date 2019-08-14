Росгвардия проверяет безопасность летних лагерей
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверяют организацию безопасности детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях Тверской области. Под защитой ведомственной охраны находятся 14 детских оздоровительно-образовательных учреждений.
На днях проверка прошла в лагере "Спутник". Росгрвардейцы проверили лагерь на предмет антитеррористической защищенности и режима охраны объектов.
В частности, было обследовано техническое укрепление объектов, наличие и исправность охранного оборудования, работоспособность видеонаблюдения, сигналов оповещения, надежность дверей и окон, наличие телефонной связи для вызова экстренных служб и соответствующей документации.
Основное внимание было уделено инструктажу по правилам использования кнопок тревожной сигнализации, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В ходе проверки нарушений не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU