2019-08-14T10:15:08+03:00
Общество

Росгвардия проверяет безопасность летних лагерей

Под защитой ведомства находятся 14 учреждений
Ольга ТРОФИМОВА
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Сотрудники Росгвардии проверяют безопасность летних лагерей Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"Сотрудники Росгвардии проверяют безопасность летних лагерей Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверяют организацию безопасности детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях Тверской области. Под защитой ведомственной охраны находятся 14 детских оздоровительно-образовательных учреждений.

На днях проверка прошла в лагере "Спутник". Росгрвардейцы проверили лагерь на предмет антитеррористической защищенности и режима охраны объектов.

В частности, было обследовано техническое укрепление объектов, наличие и исправность охранного оборудования, работоспособность видеонаблюдения, сигналов оповещения, надежность дверей и окон, наличие телефонной связи для вызова экстренных служб и соответствующей документации.

Основное внимание было уделено инструктажу по правилам использования кнопок тревожной сигнализации, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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