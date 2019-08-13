2019-08-13T20:36:53+03:00
Общество

В Тверской области захоронили останки 281 бойца Красной армии

Церемония прошла в Бельском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области захоронили останки 281 красноармейца Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области захоронили останки 281 красноармейца Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Захоронение красноармейцев состоялось 13 августа на Петропавловском кладбище города Белый. Останки 281 советского бойца были подняты на территории Бельского района в ходе «Вахты Памяти – 2019».

На церемонии присутствовали родственники найденных воинов, представители 11 поисковых отрядов, общественных организаций, жители Бельского района.

Отмечается, что во время поисковых работ были найдены 13 медальонов, шесть из них – прочитаны. Всего удалось установить имена семи бойцов.

- Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир, – считает губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, 14 августа Бельский район посетят делегации из Сибири и других регионов России, чтобы почтить память воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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