Маршрутка опрокинулась в кювет под Тверью

СЕГОДНЯ 20:07 2019-08-13T20:07:04+03:00

Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась вечером, 13 августа, в деревне Городище Черногубовского сельского поселения Калининского района.

Автобус, следовавший по маршруту №205, съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП тяжело пострадал 30-летний водитель - гражданин Киргизии. По неустановленной причине он не справился с управлением.

В салоне также находился подросток. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU