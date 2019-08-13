Маршрутка опрокинулась в кювет под Тверью
Пострадал водитель
Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась вечером, 13 августа, в деревне Городище Черногубовского сельского поселения Калининского района.
Автобус, следовавший по маршруту №205, съехал в кювет и опрокинулся на бок.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП тяжело пострадал 30-летний водитель - гражданин Киргизии. По неустановленной причине он не справился с управлением.
В салоне также находился подросток. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU