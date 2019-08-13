2019-08-13T19:08:26+03:00
Происшествия

По факту наезда на людей в Бежецке Тверской области возбуждено уголовное дело

Женщину, которая сбила на машине обидчиков дочери, обвиняют в покушении на убийство
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Женщину, которая сбила на машине обидчиков дочери, обвиняют в покушении на убийствоЖенщину, которая сбила на машине обидчиков дочери, обвиняют в покушении на убийствоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Напомним, инцидент произошел в Бежецке. Женщина, желая заступиться за свою дочь, которую обидели молодые люди, села в автомобиль и въехала в толпу мужчин. В результате два человека пострадали, одного госпитализировали.

С места происшествия мстительница скрылась. Однако, ее пьяная выходка попала на камеры видеонаблюдения.

- Женщина не смогла довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство человека по не зависящим от нее обстоятельствам, так как пострадавшему в больнице была оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В настоящее время следователем СКР производится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое жителей Тверской области удостоены государственных наград
В Тверской области захоронили останки 281 бойца Красной армии
В Тверской области изъято 38 партий просроченных сладостей
Маршрутка опрокинулась в кювет под Тверью
В Твери у мужчины из подъезда украли велосипед
Ненастоящим сливочным маслом торговали в магазинах Тверской области
На оценку комиссии представят еще три объекта дорожной сети в Твери
Обустройство площади у стелы "Город воинской славы" в Твери идет с опережением графика
Под Тверью бродячие собаки снова напали на детей
В Твери обокрали посетителя кафе
Двое мужчин разгромили иномарку жителя Торжка в Тверской области
В Тверской области водитель на легковушке сбил велосипедиста
14 августа и для православных Твери начинается один из самых строгих постов - Успенский
Женщина до смерти избила мужа бейсбольной битой и обварила кипятком в Тверской области
На гендиректора предприятия "Зверохозяйство Мелковское" в Тверской области завели уголовное дело
Пьяный подросток на мопеде попал в аварию в Тверской области
В одной из тверских многоэтажек сгорела квартира
В Твери сбили женщину на электросамокате
Проехать по отремонтированной улице Луначарского в Твери можно будет в ноябре
В Ботаническом саду Твери прозвучит ирландская средневековая музыка
Бродячие собаки загрызли почти два десятка кроликов в частном подворье в Твери
В Тверской области мужчина вырастил 200 кустов запрещенного растения
В Тверской области подвели итоги "театрального" конкурса
Активность клещей снизилась в Тверской области
По факту ДТП с пятью пострадавшими на границе с Тверской областью возбуждено уголовное дело
Тверские пасечники говорят, что мёда в этом году будет очень мало
В Твери посетитель кафе лишился смартфона