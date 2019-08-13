По факту наезда на людей в Бежецке Тверской области возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:08 2019-08-13T19:08:26+03:00

Женщину, которая сбила на машине обидчиков дочери, обвиняют в покушении на убийство Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Женщину, которая сбила на машине обидчиков дочери, обвиняют в покушении на убийство

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Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Напомним, инцидент произошел в Бежецке. Женщина, желая заступиться за свою дочь, которую обидели молодые люди, села в автомобиль и въехала в толпу мужчин. В результате два человека пострадали, одного госпитализировали.

С места происшествия мстительница скрылась. Однако, ее пьяная выходка попала на камеры видеонаблюдения.

- Женщина не смогла довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство человека по не зависящим от нее обстоятельствам, так как пострадавшему в больнице была оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В настоящее время следователем СКР производится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU