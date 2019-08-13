В Твери у мужчины из подъезда украли велосипед

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-13T18:43:56+03:00

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С заявлением в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратился 44-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный злоумышленник срезал металлический трос, которым был пристегнут велосипед, и похитил транспортное средство из подъезда дома. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и установили подозреваемого.

Им оказался ранее судимый, неработающий 19-летний житель областного центра. Молодой человек сознался в содеянном и вернул велосипед. По статье "Кража" ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU