2019-08-13T18:43:56+03:00
Происшествия

В Твери у мужчины из подъезда украли велосипед

Похититель срезал металлический трос и забрал транспортное средство
Ольга ТРОФИМОВА
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Из подъезда у жителя Твери украли велосипедИз подъезда у жителя Твери украли велосипедФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С заявлением в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратился 44-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный злоумышленник срезал металлический трос, которым был пристегнут велосипед, и похитил транспортное средство из подъезда дома. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и установили подозреваемого.

Им оказался ранее судимый, неработающий 19-летний житель областного центра. Молодой человек сознался в содеянном и вернул велосипед. По статье "Кража" ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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