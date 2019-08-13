Ненастоящим сливочным маслом торговали в магазинах Тверской области

СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-13T18:38:34+03:00

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Фальсификат проверили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в рамках исполнения госзадания. Образцы продукции для исследований были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из сетевых магазинов Твери, в Вышневолоцком районе и в одной из районных больниц Верхневолжья.

Экспертиза показала, что "ненастоящим" является масло сливочное "Крестьянское массовой долей жира 72,5%", масло сливочное с м.д.ж. 82,5%, масло сливочное "Крестьянское м.д.ж. 72,5%". Все продукты произведены в Москве и Московской области.

Сведения о регистрации фактов фальсификации состава молочной продукции и результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU