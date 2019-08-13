На оценку комиссии представят еще три объекта дорожной сети в Твери

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-13T15:52:42+03:00

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Во всех районах областной столицы продолжается масштабная ремонтная кампания, которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Пока специально созданная комиссия из представителей администрации города Твери, дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций, Тверской городской Думы и общественности приняла лишь три объекта из 24. Это улица Хромова, участок улицы Орджоникидзе от площади Гагарина (включая саму площадь) до площади Терешковой, а также участок Октябрьского проспекта.

По информации пресс-службы администрации Твери, на этой неделе комиссии могут быть представлены улица Освобождения и участок Рябеевского шоссе. Если подрядчик устранит недочеты, то примут и улицу Бебеля.

Также завершены работы на бульваре Профсоюзов, в высокой степени готовности набережная Афанасия Никитина и участок проспекта Победы в «Чайке».

Всего по состоянию на 12 августа заасфальтировано уже 231,6 тысяч квадратных метров дорог, что составляет 42% от общего запланированного объёма работ.

ИСТОЧНИК KP.RU