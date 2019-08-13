В Твери обокрали посетителя кафе

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-13T13:29:30+03:00

Женщина украла сумку с банковскими картами и деньгами Фото: Анастасия ОСИПОВА

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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 37-летний житель областного центра.

Полицейские выяснили, что мужчина оставил сумку без присмотра, а злоумышленник этим воспользовался. В сумке находился кошелек с деньгами и банковскими картами. Впоследствии с карты произошло несанкционированное списание денежных средств. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 51-летняя неработающая жительница Твери. Женщина доставлена в полицию, где дала признательные показания.

За кражу фигурантке грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU