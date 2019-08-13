2019-08-13T13:29:30+03:00
Происшествия

В Твери обокрали посетителя кафе

Мужчина лишился сумки с деньгами
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Женщина украла сумку с банковскими картами и деньгамиЖенщина украла сумку с банковскими картами и деньгамиФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 37-летний житель областного центра.

Полицейские выяснили, что мужчина оставил сумку без присмотра, а злоумышленник этим воспользовался. В сумке находился кошелек с деньгами и банковскими картами. Впоследствии с карты произошло несанкционированное списание денежных средств. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 51-летняя неработающая жительница Твери. Женщина доставлена в полицию, где дала признательные показания.

За кражу фигурантке грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое мужчин разгромили иномарку жителя Торжка в Тверской области
В Тверской области водитель на легковушке сбил велосипедиста
14 августа и для православных Твери начинается один из самых строгих постов - Успенский
Женщина до смерти избила мужа бейсбольной битой и обварила кипятком в Тверской области
На гендиректора предприятия "Зверохозяйство Мелковское" в Тверской области завели уголовное дело
Пьяный подросток на мопеде попал в аварию в Тверской области
В одной из тверских многоэтажек сгорела квартира
В Твери сбили женщину на электросамокате
Проехать по отремонтированной улице Луначарского в Твери можно будет в ноябре
В Ботаническом саду Твери прозвучит ирландская средневековая музыка
Бродячие собаки загрызли почти два десятка кроликов в частном подворье в Твери
В Тверской области мужчина вырастил 200 кустов запрещенного растения
В Тверской области подвели итоги "театрального" конкурса
Активность клещей снизилась в Тверской области
По факту ДТП с пятью пострадавшими на границе с Тверской областью возбуждено уголовное дело
Тверские пасечники говорят, что мёда в этом году будет очень мало
В Твери посетитель кафе лишился смартфона