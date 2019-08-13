2019-08-13T11:29:14+03:00
Происшествия

Женщина до смерти избила мужа бейсбольной битой и обварила кипятком в Тверской области

Причиной убийства стала ревность
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина убила мужа из-за ревности Фото: архив "КП"Женщина убила мужа из-за ревности Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала 33-летняя жительница Торопецкого района Тверской области. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что супруги поссорились на почве ревности. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство, женщина умышленно нанесла супругу около сорока ударов руками, ногами и бейсбольной металлической битой по голове. После нанесения увечий подсудимая стала поливать мужчину кипятком из чайника, причинив ему термические ожоги в области грудной клетки, плеча, крестцового отдела позвоночника, тазобедренных суставов, правого бедра и левой ягодицы.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

- За совершение особо тяжкого преступления виновной, с учетом мнения государственного обвинителя, назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в областной прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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