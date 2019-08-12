2019-08-12T23:30:47+03:00
Звезды

В Ботаническом саду Твери прозвучит ирландская средневековая музыка

Концерт состоится даже если будет дождь
Ирина ТАРАСОВА
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Концерт пройдет под открытым небом. Фото: из архива Татьяны ВасильевойКонцерт пройдет под открытым небом. Фото: из архива Татьяны Васильевой
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18 августа в Ботаническом саду ТвГУ состоится Зеленый концерт. Перед гостями выступит группа "Dragon Fly", в составе: Катерины Московсковой (кельтская арфа), Татьяны Васильевой (флейта, тин вистл, лоу вистл, цимбалы), Марины Вронской (тин вистл).

В программе: ирландские народные мелодии и песни, средневековая танцевальная музыка, новые каверы-сюрпризы.

- Если погода позволит, возможен мастер-класс по средневековому танцу под живые звуки арфы. Но даже если будет дождь, концерт обязательно состоится, даже под зонтами.

Не нарушат музыканты и традицию - в перерыве и после концерта всем желающим можно будет попробовать поиграть на инструментах музыкантов. Татьяна и Катерина расскажут, как правильно извлекать звуки на арфе, флейтах, ирландских вистлах, цимбалах.

Начало в 13.00.

Стоимость билета на концерт 350 руб. (С флаером от прошлых концертов Dragon Fly 300 руб) Оплачивается отдельно после оплаты входа в Сад. Детям до 6 лет - бесплатно.

Вход в сад платный : 150 руб. Дети, студенты, пенсионеры – 100 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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