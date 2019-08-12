2019-08-12T18:32:25+03:00
Общество

Тверские пасечники говорят, что мёда в этом году будет очень мало

Всему причиной стала плохая погода и пчелиный мор
Ирина ТАРАСОВА
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Меда в этом году немного, зато с картошкой и яблоками повезетМеда в этом году немного, зато с картошкой и яблоками повезетФото: Ирина ТАРАСОВА
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14 августа принято отмечать один из трех спасов - Медовый. По традиции в этот день собирают и первый мед, которым надо обязательно поделиться с неимущими. Однако в этом году с любимым многими лакомством ситуация невеселая.

- Меда в этом году мало, причем не только в Тверской области. В Курске такая же ситуация. Полтора месяца пчелы не вылетали из-за дождей и холода. Для них комфортная температура +16, а когда меньше, они предпочитают сидеть в ульях. Цветы же в воде, вылетать нет смысла. Плюс, многие пчелы погибли в этом году. Ядами у нас под Тверью поля вроде не травят, значит причина в чем-то другом, - сетует тверской пасечник Владимир Нюхляев.

Повезет в этом году лишь с картошкой.

- Картошка растет хорошо. Еще яблоки со сливой. Хотя даже яблоки не везде успевают дозреть, так и падают кислые, - отмечает собеседник.

Заметили в этом году деревенские жители, что также меньше стало бабочек, шмелей, лягушек и змей. Реже стало слышно и птиц. Из чего делают вывод, что "с природой что-то происходит".

ИСТОЧНИК KP.RU

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