Выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-12T16:15:10+03:00

Лось стал причиной ДТП в Тверской области Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Авария произошла поздно вечером, 11 августа, на 43-м км автодороги Дубна – Кимры – Горицы Кимрского района Тверской области.

В темное время суток на указанном участке дороги на проезжую часть внезапно выскочил лось. Водитель автомобиля "ВАЗ-2108" не успел затормозить и врезался в животное.

Как сообщает ОГИБДД по городу Кимры, в результате ДТП пострадал 35-летний водитель автомобиля. Легковушка также получила серьезные повреждения. Что стало с животным - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU