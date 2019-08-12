2019-08-12T16:15:10+03:00
Происшествия

Выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП в Тверской области

Пострадал водитель
Ольга ТРОФИМОВА
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Лось стал причиной ДТП в Тверской области Фото: архив "КП"Лось стал причиной ДТП в Тверской области Фото: архив "КП"
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Авария произошла поздно вечером, 11 августа, на 43-м км автодороги ДубнаКимрыГорицы Кимрского района Тверской области.

В темное время суток на указанном участке дороги на проезжую часть внезапно выскочил лось. Водитель автомобиля "ВАЗ-2108" не успел затормозить и врезался в животное.

Как сообщает ОГИБДД по городу Кимры, в результате ДТП пострадал 35-летний водитель автомобиля. Легковушка также получила серьезные повреждения. Что стало с животным - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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