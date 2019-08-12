Под Тверью открылся международный фестиваль "Русский язык и современные коммуникации"

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-12T16:03:43+03:00

В Твери иностранные школьники не только общаются, но и знакомятся с русской культурой Фото: Олег УКЛАДОВ

В нем участвуют школьники из разных стран в возрасте от 7 до 17 лет

Изменить размер текста: A A

VIII Международный детский фестиваль «Русский язык и современные коммуникации» проходит в Тверской области с 2012 года. За семь лет участие в нем приняли более 1500 гостей из 34 стран мира.

В этом году его посетили делегации из России, Чехии, Таиланда, Испании, Венгрии, Словении, Нидерландов, Болгарии, Италии, Германии, Ливана и других государств. Фестиваль организован для ребят, которые изучают русский язык и хотят познакомиться с культурой страны.

По мнению губернатора Игоря Рудени, в Тверской области зарубежные гости открывают для себя настоящую Россию, ее великое культурное наследие.

Гостей принял международный детский центра «КОМПЬЮТЕРиЯ». В течение недели иностранцы будут посещать образовательные занятия по русскому языку и современным коммуникациям. Также в программе спортивные и культурные мероприятия: географический квест, творческие мастер-классы, национальные гостиные, ярмарка ремёсел, спектакли, встречи с интересными людьми и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU