За татуировку с нацистской символикой оштрафован осужденный из Тверской области

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-12T12:21:01+03:00

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Административное производство составлено Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в отношении одного из осужденных, отбывающего наказание в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Тверской области.

- Установлено, что у осужденного на правой руке имеется изображение (татуировка) в виде нацистской символики. Отбывая наказание с другими лицами, виновный осознанно, передвигаясь по отряду, осуществлял публичное демонстрирование нацистской символики, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Тверской области.

Постановлением районного суда за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики правонарушитель привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 1000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU