Житель Тверской области получил условный срок за призывы к экстремизму

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-12T10:37:32+03:00

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За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности осужден 46-летний житель города Бологое Тверской области.

- Осужденный разместил на странице в социальной сети "Вконтакте" информацию, содержащую призывы к физическому уничтожению лиц неславянской национальности, - сообщили в областной прокуратуре.

Бологовской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на два года, также в течение года осужденный не имеет права делать публикации в интернете.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU