Два района Твери останутся без электричества в понедельник

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-12T08:47:16+03:00

В двух районах Твери отключат свет Фото: Мария ЛЕНЦ

Электрики будут проводить плановые работы на сетях

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Для проведения планово-предупредительных работ МУП "Тверьгорэлектро" в двух районах Твери 12 августа отключат электроэнергию.

В частности, света не будет в Заволжском районе по адресам:

С 9:00 до 16:00: ул. Осипенко, д. 26-52, д. 23-63, д. 54-82, д. 47-77; ул. Серова, д. 18-54, д. 15-55; ул. Туполева, д. 38-74; 2-й пр-д Котовского, д. 15-25, д. 16-18; 1-й пр-д Котовского, д. 13-23, д. 14-24; ул. Котовского, д. 16-26, д. 61; 1-й пр-д Серова, д. 3, д. 4; пр-д Белинского, д. 12-14, д. 24, д. 26; 1-й пр-д Белинского, д. 21; ул. Лазо, д. 61-77.

С 10:00 до 17:00 по адресам: ул. Маршала Василевского, д. 7а, 9, 11-25; ул. Школьная, д. 2-6; ул. Школьная, д. 3, 3а, 10; ул. Школьная, д. 10; ул. Маршала Василевского, д. 27; ул. Маршала Василевского, д. 8-22; ул. Садовая, д. 10 (поселок Сахарово).

В Пролетарском районе:

С 9:00 до 12:00: ул. Детская площадка, д. 1-5, д. 2а; пер. 1-й Пески, д. 14а, д. 13а; пер. 2-й Пески, д. 13, д. 15; ул. Александра Степанова, д. 20-58; ул. 1-я Пески, д. 29а-49а, д. 44-52а.

С 13:00 до 16:00: ул. Строителей, д. 8 к.1, 8 к.3; Пролетарская наб., д. 8, д. 10.

В течение рабочей недели отключения в соответствии с графиком будут производиться во всех районах Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU