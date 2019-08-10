Четвёртый слёт авиамоделистов "Большие гуси"состоится в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:58 2019-08-10T19:58:40+03:00

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17-18 августа на территории аэроклуба "Старица" (г. Старица, Ново-Ямское сельское поселение) состоится фестиваль больших и многомоторных авиамоделей "Большие гуси". Торжественное открытие авиа-фестиваля состоится 17 августа в 12:00. Вход для всех гостей будет свободным.

На фестиваль "Большие гуси" съезжаются авиамоделисты из разных регионов страны. Мероприятие проходит зрелищно: точно воссозданные большие модели самолётов не только выставляют на обозрение публики, но и поднимают в небо.

Для гостей фестиваля, как правило, организуют развлечения.

Копия самолета пилотажной группы "Русь". Фото: аэроклуб "Старица" avia-staritsa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU