2019-08-10T19:58:40+03:00
Общество

Четвёртый слёт авиамоделистов "Большие гуси"состоится в Тверской области

На фестиваль-слёт съезжаются авиамоделисты из разных регионов страны
Виктория ТУШКОВА
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"Большие гуси" к полёту готовы! Фото: аэроклуб "Старица" avia-staritsa.ru"Большие гуси" к полёту готовы! Фото: аэроклуб "Старица" avia-staritsa.ru
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17-18 августа на территории аэроклуба "Старица" (г. Старица, Ново-Ямское сельское поселение) состоится фестиваль больших и многомоторных авиамоделей "Большие гуси". Торжественное открытие авиа-фестиваля состоится 17 августа в 12:00. Вход для всех гостей будет свободным.

На фестиваль "Большие гуси" съезжаются авиамоделисты из разных регионов страны. Мероприятие проходит зрелищно: точно воссозданные большие модели самолётов не только выставляют на обозрение публики, но и поднимают в небо.

Для гостей фестиваля, как правило, организуют развлечения.

Копия самолета пилотажной группы "Русь". Фото: аэроклуб "Старица" avia-staritsa.ru

Копия самолета пилотажной группы "Русь". Фото: аэроклуб "Старица" avia-staritsa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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