2019-08-10T18:11:25+03:00
Общество

Электричество отключат завтра в посёлке Сахарово Твери

Электрики будут вести плановые работы
Виктория ТУШКОВА
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Свечи не понадобятся, отключения произойдут с 11 до 17 часов.Свечи не понадобятся, отключения произойдут с 11 до 17 часов.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Завтра, 11 августа, временно отключат электричество на ряде тверских улиц. Об этом сообщает МУП "Тверьгорэлектро".

Отключения будут происходить из-за плановых работ по замене опор и проводов на линиях электропередачи, работ на трансформаторных подстанциях, а также из-за необходимости освобождать линии электропередачи от ветвей деревьев.

В воскресенье с 10:00 до 17:00 отключение электричес дом 27,тва возможно по следующим адресам:

-ул. Маршала Василевского, дом 7а, дом 8-25, дом 27;

- ул. Школьная, дома 2-6, дом 10;

- ул. Садовая, дом 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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