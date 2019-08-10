Электричество отключат завтра в посёлке Сахарово Твери
Электрики будут вести плановые работы
Свечи не понадобятся, отключения произойдут с 11 до 17 часов.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Завтра, 11 августа, временно отключат электричество на ряде тверских улиц. Об этом сообщает МУП "Тверьгорэлектро".
Отключения будут происходить из-за плановых работ по замене опор и проводов на линиях электропередачи, работ на трансформаторных подстанциях, а также из-за необходимости освобождать линии электропередачи от ветвей деревьев.
В воскресенье с 10:00 до 17:00 отключение электричес дом 27,тва возможно по следующим адресам:
-ул. Маршала Василевского, дом 7а, дом 8-25, дом 27;
- ул. Школьная, дома 2-6, дом 10;
- ул. Садовая, дом 10.
ИСТОЧНИК KP.RU