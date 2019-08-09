В Ботаническом саду Твери все расскажут о кактусах
11 августа FLOWERCROSSING совместно с Ботаническим садом готовят для жителей Твери увлекательное событие.
В формате тёплой домашней встречи гости будут разговаривать про кактусы и суккуленты. Обсудят самое животрепещащее:
- как выбрать хороший экземпляр в магазине
- как не залить и не засушить питомца
- что делать с зелёным другом в зимнее время, чтобы он не вытягивался
Рассказывать про суккуленты и отвечать на вопросы будут цветоводы-любители, у которых накоплен большой опыт выращивания этих растений. Также гостей ждет викторина с призом, выставка суккулентов и садиков из этих растений с подарками хозяевам самых эффектных, и, конечно, традиционный обмен растениями.
В обмене участвуют все комнатные и садовые растения.
Время с 12.00 - 14.00.
Вход платный.
ИСТОЧНИК KP.RU