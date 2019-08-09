2019-08-09T23:56:49+03:00
Общество

В Ботаническом саду Твери все расскажут о кактусах

На встречу приглашают всех
Ирина ТАРАСОВА
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11 августа FLOWERCROSSING совместно с Ботаническим садом готовят для жителей Твери увлекательное событие.

В формате тёплой домашней встречи гости будут разговаривать про кактусы и суккуленты. Обсудят самое животрепещащее:

- как выбрать хороший экземпляр в магазине

- как не залить и не засушить питомца

- что делать с зелёным другом в зимнее время, чтобы он не вытягивался

Рассказывать про суккуленты и отвечать на вопросы будут цветоводы-любители, у которых накоплен большой опыт выращивания этих растений. Также гостей ждет викторина с призом, выставка суккулентов и садиков из этих растений с подарками хозяевам самых эффектных, и, конечно, традиционный обмен растениями.

В обмене участвуют все комнатные и садовые растения.

Время с 12.00 - 14.00.

Вход платный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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