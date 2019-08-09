2019-08-09T17:58:10+03:00
Происшествия

В Твери две маршрутки не поделили дорогу, пострадала пассажирка

Девушка получила ушибы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Две маршрутки не поделили дорогу на бульваре Цанова Фото: vk.com/"Позор Тверь"Две маршрутки не поделили дорогу на бульваре Цанова Фото: vk.com/"Позор Тверь"
Изменить размер текста:

Авария произошла днем, 9 августа, на бульваре Цанова в Твери.

По предварительной информации, здесь столкнулись автобусы следующие по маршрутам №223 и №204.

Как сообщают очевидцы в паблике "Позор Тверь" в соцсети ВКонтакте, в ДТП пострадала девушка, которая на момент столкновения находилась в одной из маршруток. Она получила ушиб от разбитого стекла.

Дальнейшие подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военно-исторический марафон проехал через Тверскую область
В Единый день голосования в Тверской области пройдут 33 избирательные кампании
Тверской лен будут экспортировать в Индию
Знаменитый повар Константин Ивлев приготовит для жителей Твери солянку
Неработающие родители детей-инвалидов получат повышенные выплаты в Тверской области
Участок дороги Осташков-Волговерховье в Тверской области закрыли для движения транспорта
Картофель подешевел, а "флешки" подорожали в июле в Тверской области
Какого цвета будут новые автобусы, решат жители Твери
Пенсионер стал виновником ДТП в центре Твери
Бешеная кошка напала на женщину в Тверской области
Из двора дома жительницы Тверской области украли металл
Коммунальщики откачивают воду с затопленных улиц Твери
На один день в Твери запретят парковку на Краснофлотской набережной
Три автомобиля столкнулись в Красном Холме Тверской области
Тверь вновь ушла под воду после сильного ливня
В Тверской области лихач на легковушке сбил ребенка и уехал
За ночь в Тверской области сгорели две бани, хозпостройка и гараж
Сезонные овощи на рынках Твери продавали с нарушениями
ФСБ перекрыла канал поставки в Тверскую область наркотических веществ
Мигранты-нелегалы работали на стройке в микрорайоне Брусилово в Твери
Улицу Андрея Дементьева в Твери частично перекроют в связи с ремонтом дороги
По факту обнаружения тела младенца под Тверью возбуждено уголовное дело