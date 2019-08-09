В Твери две маршрутки не поделили дорогу, пострадала пассажирка
Девушка получила ушибы
Две маршрутки не поделили дорогу на бульваре Цанова Фото: vk.com/"Позор Тверь"
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Авария произошла днем, 9 августа, на бульваре Цанова в Твери.
По предварительной информации, здесь столкнулись автобусы следующие по маршрутам №223 и №204.
Как сообщают очевидцы в паблике "Позор Тверь" в соцсети ВКонтакте, в ДТП пострадала девушка, которая на момент столкновения находилась в одной из маршруток. Она получила ушиб от разбитого стекла.
Дальнейшие подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU