В Твери две маршрутки не поделили дорогу, пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-09T17:58:10+03:00

Две маршрутки не поделили дорогу на бульваре Цанова Фото: vk.com/"Позор Тверь"

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Авария произошла днем, 9 августа, на бульваре Цанова в Твери.

По предварительной информации, здесь столкнулись автобусы следующие по маршрутам №223 и №204.

Как сообщают очевидцы в паблике "Позор Тверь" в соцсети ВКонтакте, в ДТП пострадала девушка, которая на момент столкновения находилась в одной из маршруток. Она получила ушиб от разбитого стекла.

Дальнейшие подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU