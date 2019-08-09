2019-08-09T16:37:22+03:00
Общество

Знаменитый повар Константин Ивлев приготовит для жителей Твери солянку

Блюдом угостят всех желающих, главное успеть к раздаче
Виктория ТУШКОВА
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Константин Ивлев покажет своё мастерство в ТвериКонстантин Ивлев покажет своё мастерство в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный шеф-повар и ведущий различных кулинарных программ Константин Ивлев примет участие в гастрономическом фестивале «Верхневолжье», который состоится в Твери 24 августа.

Организаторы фестиваля раскрыли секрет, чем займётся звёздный повар в Твери. Оказалось, что Константин Ивлев планирует приготовить солянку вместе с горожанами.

Горячей солянкой угостят желающих, после чего знаменитый кулинар даст советы, как сделать, чтобы блюда, которые вы готовите, всегда были вкусны и безупречны.

Напомним, гастрономический фестиваль «Верхневолжье» состоится 24 августа с 10 часов в парке "Тьмака".

ИСТОЧНИК KP.RU

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