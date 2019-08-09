Участок дороги Осташков-Волговерховье в Тверской области закрыли для движения транспорта
В Осташковском городском округе приступили к ремонту моста через реку Глубочица. Реконструкция также ожидает и подходы к мосту на автомобильной дороге регионального значения Осташков-Волговерховье.
В связи с этим на данном участке вводится временное прекращение движения транспортных средств на срок с 14 августа 2019 года до 30 ноября 2019 года.
- Проезд транспортных средств обеспечен по временной объездной дороге, находящейся параллельно указанному мосту с одновременным ограничением скоростного режима до 30 км/ч на участке производства работ, - сообщает пресс-служба министерства транспорта Тверской области.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, выполнять предписания дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU