2019-08-09T15:45:27+03:00
Общество

Участок дороги Осташков-Волговерховье в Тверской области закрыли для движения транспорта

Идет ремонт моста через реку Глубочица
Ольга ТРОФИМОВА
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В Осташкове ремонтируют мост через реку ГлубочицаВ Осташкове ремонтируют мост через реку ГлубочицаФото: Влад КОМЯКОВ
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В Осташковском городском округе приступили к ремонту моста через реку Глубочица. Реконструкция также ожидает и подходы к мосту на автомобильной дороге регионального значения Осташков-Волговерховье.

В связи с этим на данном участке вводится временное прекращение движения транспортных средств на срок с 14 августа 2019 года до 30 ноября 2019 года.

- Проезд транспортных средств обеспечен по временной объездной дороге, находящейся параллельно указанному мосту с одновременным ограничением скоростного режима до 30 км/ч на участке производства работ, - сообщает пресс-служба министерства транспорта Тверской области.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, выполнять предписания дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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