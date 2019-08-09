Бешеная кошка напала на женщину в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-09T13:18:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Патологический материал от убитого животного поступил в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию из Кашинского городского округа. Установлено, что бездомная кошка проживала на территории СНТ "Дорожник" и была больна бешенством.

Как сообщили в пресс-службе Тверской МВЛ, кошка была убита после нападения на женщину.

Полученные лабораторией результаты исследований были направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения, в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU