2019-08-09T13:18:06+03:00
Общество

Бешеная кошка напала на женщину в Тверской области

Случай зафиксирован в Кашинском городском округе
Ольга ТРОФИМОВА
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Бездомная кошка заболела бешенством в Тверской областиБездомная кошка заболела бешенством в Тверской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Патологический материал от убитого животного поступил в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию из Кашинского городского округа. Установлено, что бездомная кошка проживала на территории СНТ "Дорожник" и была больна бешенством.

Как сообщили в пресс-службе Тверской МВЛ, кошка была убита после нападения на женщину.

Полученные лабораторией результаты исследований были направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения, в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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