За ночь в Тверской области сгорели две бани, хозпостройка и гараж
ЧП произошло в Максатихинском районе
Две бани, хозпостройка и гараж сгорели в Тверской областиФото: Ольга Крыльцова
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Первый пожар произошел в поселке Максатиха. На ул. Боровая сгорела баня. Огнем оказалось повреждено чердачное помещение по всей площади и деревянная пристройка.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, еще три строения пострадали от пожара в деревне Кострецы Зареченского сельского поселения Максатихинского района. Там сгорела баня, принадлежащая местной жительнице, а также хозпостройка и гараж.
У строений повреждена кровля и внутренняя отделка.
Причины пожаров и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU