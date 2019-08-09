За ночь в Тверской области сгорели две бани, хозпостройка и гараж

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-09T09:56:05+03:00

Две бани, хозпостройка и гараж сгорели в Тверской области Фото: Ольга Крыльцова

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Первый пожар произошел в поселке Максатиха. На ул. Боровая сгорела баня. Огнем оказалось повреждено чердачное помещение по всей площади и деревянная пристройка.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, еще три строения пострадали от пожара в деревне Кострецы Зареченского сельского поселения Максатихинского района. Там сгорела баня, принадлежащая местной жительнице, а также хозпостройка и гараж.

У строений повреждена кровля и внутренняя отделка.

Причины пожаров и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU