Сезонные овощи на рынках Твери продавали с нарушениями

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-09T09:05:13+03:00

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Факты нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынках в Заволжском и Московском районах Твери 8 августа.

Сезонные фрукты и овощи - помидоры, огурцы, капуста пекинская, яблоки, черешня, вишня, арбузы, дыни, персики, лимоны, нектарины, абрикосы, виноград, поступившие из Московской области продавались без соответствующих разрешений. О доставке данной подкарантинной продукции продавцы не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области и, таким образом, нарушили законодательство "О карантине растений".

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU