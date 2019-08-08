Тверская областная картинная галерея приглашает детей на мастер-классы
В выставочном зале в БЦ «Донской» Тверской областной картинной галереи пройдут мероприятия для школьников.
Детей приглашают на мастер-класс «Цветущий сад» (для детей младшего школьного возраста.
- Здесь маленькие поклонники искусства познакомятся с произведениями живописи и декоративно-прикладного искусства, представленными на выставке «Дачная жизнь», и создадут собственный цветущий сад – объемную аппликацию из цветной бумаги, - приглашают сотрудники ТОКГ.
Дата и время: 14, 21 и 28 августа в 11:00 (продолжительность – 1 час).
ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1
Цена: 150 р. (ребенок+взрослый).
Справки по телефону: (4822) 39-80-35.
ИСТОЧНИК KP.RU