Тверская областная картинная галерея приглашает детей на мастер-классы

8 Авг. 23:16 2019-08-09T00:00:42+03:00

Мероприятия проходят раз в неделю до конца августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В выставочном зале в БЦ «Донской» Тверской областной картинной галереи пройдут мероприятия для школьников.

Детей приглашают на мастер-класс «Цветущий сад» (для детей младшего школьного возраста.

- Здесь маленькие поклонники искусства познакомятся с произведениями живописи и декоративно-прикладного искусства, представленными на выставке «Дачная жизнь», и создадут собственный цветущий сад – объемную аппликацию из цветной бумаги, - приглашают сотрудники ТОКГ.

Дата и время: 14, 21 и 28 августа в 11:00 (продолжительность – 1 час).

ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1

Цена: 150 р. (ребенок+взрослый).

Справки по телефону: (4822) 39-80-35.

ИСТОЧНИК KP.RU