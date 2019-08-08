2019-08-09T00:00:42+03:00
Звезды

Тверская областная картинная галерея приглашает детей на мастер-классы

Необходимо заранее записаться
Ирина ТАРАСОВА
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Мероприятия проходят раз в неделю до конца августаМероприятия проходят раз в неделю до конца августаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В выставочном зале в БЦ «Донской» Тверской областной картинной галереи пройдут мероприятия для школьников.

Детей приглашают на мастер-класс «Цветущий сад» (для детей младшего школьного возраста.

- Здесь маленькие поклонники искусства познакомятся с произведениями живописи и декоративно-прикладного искусства, представленными на выставке «Дачная жизнь», и создадут собственный цветущий сад – объемную аппликацию из цветной бумаги, - приглашают сотрудники ТОКГ.

Дата и время: 14, 21 и 28 августа в 11:00 (продолжительность – 1 час).

ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1

Цена: 150 р. (ребенок+взрослый).

Справки по телефону: (4822) 39-80-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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