Региональный этап соревнований по баскетболу "Оранжевый мяч" пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-08T16:51:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В День физкультурника, 10 августа, Тверь станет местом проведения различных спортивных состязаний. Одним из самых масштабных событий станет региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Участие в нем примут около 300 человек из разных районов Верхневолжья.

Соревнования будут проводиться в трёх возрастных категориях по действующим правилам на выбывание. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами Министерства спорта РФ. Принять участие в соревнованиях смогут все желающие независимо от уровня физической подготовки.

Открытие состоится в 11:00 на площадке перед Дворцом спорта «Юбилейный».

Также в этот день на территории городского пляжа Твери пройдет чемпионат по пляжному волейболу, турниры по самбо, настольному теннису, перетягиванию каната, соревнования по воркауту, тестирование ГТО «Подтянись к движению!», а также мастер-классы, открытые тренировки и многое другое.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, проведение массовых соревнований имеет серьезное значение для воспитания подрастающего поколения, приобщения населения к здоровому образу жизни.

Для развития и популяризации спорта в Верхневолжье принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU