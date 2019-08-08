После застолья с незнакомцем житель Тверской области лишился бытовой техники
Злоумышленник задержан
Посиделки с незнакомцем закончились пропажей имуществаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию обратился 58-летний житель города Зубцов. Мужчина сообщил, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропала бытовая техника.
В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что в день происшествия потерпевший распивал у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. Злоумышленник дождался, пока хозяин уснет, забрал имущество и ушел.
Личность и местонахождения подозреваемого в краже удалось установить. Им оказался неработающий ранее судимый 42-летний местный житель. Мужчина задержан и сознался в содеянном.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU