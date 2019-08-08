2019-08-08T16:30:50+03:00
Происшествия

Несколько автомобилей превратились в груду железа в результате ДТП в Тверской области

Два человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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В столкновении пострадали два человека Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"В столкновении пострадали два человека Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"
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Авария случилась около полудня 8 августа, на ул. Первомайская городе Конаково.

Водитель автомобиля "Lexus RX 350" не убедился в безопасности маневра обгона и столкнулся с автомобилем "Mercedes-Benz", который осуществлял левый поворот. Автомобили столкнулись и "зацепили" несколько проезжающих мимо машин: "Mitsubishi Lancer", "ВАЗ-2114", "Нива 2114".

Как сообщает ОГИБДД по Конаковскому району Тверской области, в аварии пострадали два человека: водитель "Мерседеса" и пассажир "Лексуса". Им была оказана медицинская помощь. У водителей признаков алкогольного опьянения нет.

Причины аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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