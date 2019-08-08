Проливной дождь обрушится на Тверскую область
К вечеру четверга с стороны юго-запада к нам подберётся небольшой, но очень активный циклон. Он принесёт порывистый ветер до 18 метров всекунду и дожди. Да какие! У тверичан вновь появится возможность посетовать на устройство городских ливнёвок.
- Дожди будут литься с вечера четверга и, скорее всего, всю пятницу. Основной пик осадков придётся на пятничную ночь, - сообщила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Днём в пятницу к тому же будет прохладно: +16, но на выходных потеплеет.
Метеочувствительным людям в четверг и пятницу нужно особенно пристально следить за своим здоровьем - давление будет очень низким, всего 730 мм рт.ст.
- При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. - обращаются к тверичанам сотрудники Тверского областного управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU