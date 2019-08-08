Проливной дождь обрушится на Тверскую область

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-08T15:53:32+03:00

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К вечеру четверга с стороны юго-запада к нам подберётся небольшой, но очень активный циклон. Он принесёт порывистый ветер до 18 метров всекунду и дожди. Да какие! У тверичан вновь появится возможность посетовать на устройство городских ливнёвок.

- Дожди будут литься с вечера четверга и, скорее всего, всю пятницу. Основной пик осадков придётся на пятничную ночь, - сообщила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Днём в пятницу к тому же будет прохладно: +16, но на выходных потеплеет.

Метеочувствительным людям в четверг и пятницу нужно особенно пристально следить за своим здоровьем - давление будет очень низким, всего 730 мм рт.ст.

- При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. - обращаются к тверичанам сотрудники Тверского областного управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU