2019-08-08T13:21:14+03:00
Общество

На ярмарке в Осташкове Тверской области продавали колбасу и мясо без холодильника и документов

Нарушитель оштрафован
Ольга ТРОФИМОВА
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Колбасу и мясные продукты продавали без документовКолбасу и мясные продукты продавали без документовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Нарушения ветеринарного законодательства на «ярмарке выходного дня» в Осташкове были выявлены специалистом Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Индивидуальный предприниматель хранил и продавал колбасу, грудинку, окорок, шпик, куриные крылья и другую мясную продукцию без сопроводительных документов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Управления Россельхозназора по Тверской области, торговля происходила непосредственно из фургона автомобиля в отсутствие холодильного оборудования. На момент проверки реализация продукции производилась при температуре +22° С и относительной влажности 85 %, тогда как согласно информации, указанной на маркировке, хранение и реализация продукции должна осуществляться при температуре от 0 до +6° С.

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении, предприниматель оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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