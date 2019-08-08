2019-08-08T11:16:07+03:00
Общество

Образцы нового асфальта с тверских улиц взяли на проверку

Качество покрытия оценят специалисты ФКУ «Росдортехнология»
Ольга ТРОФИМОВА
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Качество нового асфальта проверят эксперты Фото: пресс-служба администрации ТвериКачество нового асфальта проверят эксперты Фото: пресс-служба администрации Твери
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С 5 по 16 августа на территории Твери работают специалисты ФКУ «Росдортехнология», которые проверяют качество выполненных работ и асфальта на городских магистралях.

Эксперты оценивают укладку щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия. Три контрольных образца были отобраны на улице Орджоникидзе 7 августа. Они будут направлены в лабораторию ФКУ Упрдор «Россия» для исследования на предмет соответствия по таким параметрам, как толщина, уплотнение, водонасыщение и ряд других.

Как сообщает пресс-служба администрации Твери, всего проверку ФКУ «Росдортехнология» пройдут 10 объектов из 24, которые ремонтируют в областной столице в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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