Известный телеведущий Борис Корчевников попал в ДТП в Тверской области
Авария произошла недалеко от Старицы
Борис Корчевников попал в аварию в Тверской области Фото: instagram.com/b.korchevnikov
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Ведущий Борис Корчевников попал в аварию. ДТП произошло недалеко от Старицы в Тверской области, куда ведущий отправился вместе с друзьями, чтобы отпраздновать День святого Бориса.
За рулем автомобиля находился его друг священник Павел Островский. Причиной аварии стала перебегавшая дорогу косуля.
На происшествие сразу отреагировали подписчики Бориса Корчевникова в "Instagram", поклонники переживают за ведущего, просят быть осторожнее и поздравляют с именинами.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU