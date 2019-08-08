Известный телеведущий Борис Корчевников попал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-08T10:29:58+03:00

Борис Корчевников попал в аварию в Тверской области Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Авария произошла недалеко от Старицы

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Ведущий Борис Корчевников попал в аварию. ДТП произошло недалеко от Старицы в Тверской области, куда ведущий отправился вместе с друзьями, чтобы отпраздновать День святого Бориса.

За рулем автомобиля находился его друг священник Павел Островский. Причиной аварии стала перебегавшая дорогу косуля.

На происшествие сразу отреагировали подписчики Бориса Корчевникова в "Instagram", поклонники переживают за ведущего, просят быть осторожнее и поздравляют с именинами.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU