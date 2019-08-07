Прибавку к пенсии получают 10733 сельских жителя в Тверской области
Это нововведение 2019 года. Как сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда России, право на 25%-ную надбавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трёх условий: не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе, отсутствие оплачиваемой работы.
Прибавка составляет 1333 рубля 55 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 667 рублей в месяц. Эти выплаты в Тверской области по данным ПФР получают 10733 сельских жителей.
Перерасчёт происходит автоматически по сведениям выплатного дела, то есть обращаться за ним в Пенсионный фонд пенсионеру не надо. При этом пенсионер вправе в любое время представить документы, необходимые для перерасчета.
ИСТОЧНИК KP.RU