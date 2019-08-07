2019-08-07T17:13:35+03:00
Общество

Прибавку к пенсии получают 10733 сельских жителя в Тверской области

Жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности
Виктория ТУШКОВА
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Прибавка составляет 1333 рубля 55 копеек в месяц.Прибавка составляет 1333 рубля 55 копеек в месяц.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Это нововведение 2019 года. Как сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда России, право на 25%-ную надбавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трёх условий: не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе, отсутствие оплачиваемой работы.

Прибавка составляет 1333 рубля 55 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 667 рублей в месяц. Эти выплаты в Тверской области по данным ПФР получают 10733 сельских жителей.

Перерасчёт происходит автоматически по сведениям выплатного дела, то есть обращаться за ним в Пенсионный фонд пенсионеру не надо. При этом пенсионер вправе в любое время представить документы, необходимые для перерасчета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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