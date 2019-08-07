Прибавку к пенсии получают 10733 сельских жителя в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-07T17:13:35+03:00

Жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности

Изменить размер текста: A A

Это нововведение 2019 года. Как сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда России, право на 25%-ную надбавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трёх условий: не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе, отсутствие оплачиваемой работы.

Прибавка составляет 1333 рубля 55 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 667 рублей в месяц. Эти выплаты в Тверской области по данным ПФР получают 10733 сельских жителей.

Перерасчёт происходит автоматически по сведениям выплатного дела, то есть обращаться за ним в Пенсионный фонд пенсионеру не надо. При этом пенсионер вправе в любое время представить документы, необходимые для перерасчета.

ИСТОЧНИК KP.RU