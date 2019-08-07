В министерстве образования Тверской области заработала "горячая линия" по незаконным сборам в школах

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-07T13:36:28+03:00

Если в вашей школе собирают деньги, звоните на "горячую линию" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

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Многие школьники и их родители уже начали подготовку к новому учебному году. В некоторых школах родители традиционно собирают деньги "на нужды школы", ремонт, покупку оборудования или учебников. Однако, это противоречит установленному законодательству.

В целях недопущения незаконных денежных сборов в образовательных организациях Тверской области, в том числе связанных с приобретением учебников, проведением ремонтных работ, приобретением школьной формы, Министерством образования Тверской области организована работа "горячей линии".

Если в вашей школе или ином образовательном учреждении собирают деньги на нужды школы, то сообщайте об этом по телефону: 8 (4822) 73-31-39. "Горячая линия" работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU