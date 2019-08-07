Соцподдержка отказала чернобыльцу из Тверской области в выплате единовременного пособия

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-07T11:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Сандовского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что имея статус чернобыльца, обратился в ГКУ Тверской области "Центр социальной поддержки населения" Сандовского района с просьбой выплатить единовременное пособие, положенное ему в соответствии с действующим законодательством.

Однако, Центр социальной поддержки в выплате отказал.

- В связи с незаконным отказом в положенной гражданину выплате прокуратурой района внесено представление в адрес руководителя государственного казенного учреждения с требованием устранить выявленное нарушение, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Нарушение устранено, пособие выплачено.

ИСТОЧНИК KP.RU