Грабитель забрался в квартиру к жительнице Твери через балкон на пятом этаже
Грабителем оказался бывший осужденный мужчина без определенного места жительства.
Установлено, что утром, 29 июля, пьяный мужчина, находясь в квартире своего знакомого, решил залезть в соседнюю квартиру через смежный балкон. Там он взял гирю, разбил окно и проник в квартиру к молодой девушке.
Угрожая гирей, он потребовал у потерпевшей материальные ценности и деньги, сорвал с руки девушки золотую цепочку, забрал два мобильных телефона, часы и ноутбук.
После чего взял нож и потребовал у хозяйки квартиры два пакета, чтобы положить награбленное.
С места преступления грабитель скрылся через входную дверь. Имуществом распорядился по своему усмотрению.
- Заволжским районным судом города Твери в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ, т.е. в совершении разбоя, с незаконным проникновением в жилище, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба суда.
ИСТОЧНИК KP.RU