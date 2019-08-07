2019-08-07T11:42:11+03:00
Происшествия

Грабитель забрался в квартиру к жительнице Твери через балкон на пятом этаже

Мужчина без определенного места жительства находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери задержали грабителя, который проник к молодой девушке через балконВ Твери задержали грабителя, который проник к молодой девушке через балконФото: Олег ЗОЛОТО
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Грабителем оказался бывший осужденный мужчина без определенного места жительства.

Установлено, что утром, 29 июля, пьяный мужчина, находясь в квартире своего знакомого, решил залезть в соседнюю квартиру через смежный балкон. Там он взял гирю, разбил окно и проник в квартиру к молодой девушке.

Угрожая гирей, он потребовал у потерпевшей материальные ценности и деньги, сорвал с руки девушки золотую цепочку, забрал два мобильных телефона, часы и ноутбук.

После чего взял нож и потребовал у хозяйки квартиры два пакета, чтобы положить награбленное.

С места преступления грабитель скрылся через входную дверь. Имуществом распорядился по своему усмотрению.

- Заволжским районным судом города Твери в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ, т.е. в совершении разбоя, с незаконным проникновением в жилище, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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