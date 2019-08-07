2019-08-07T10:38:36+03:00
Общество

Предприятие из Тверской области загрязняло воздух вредными выбросами

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Прокуратура выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха Фото: архив "КП"Прокуратура выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Законодательство об охране атмосферного воздуха нарушило предприятие "Жилищно-коммунальная услуга городского поселения г. Красный Холм". Нарушения выявила прокуратура Тверской области.

Установлено, что предприятие эксплуатировало котельную и производственную базу без контроля выброса вредных веществ в атмосферный воздух.

- По выявленным нарушениям в адрес директора организации внесено преставление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мотоциклист без прав попал в ДТП в Тверской области
Житель Тверской области получил условный срок за то, что 20 лет хранил дома банки с порохом
В Твери произошло ДТП с участим такси
Несколько микрорайонов Твери остались без света из-за пожара на ЛЭП
В Тверской области сбили 11-летнего велосипедиста
Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием граждан
Программа для детей "Лето во Дворце" продолжается в Твери
За порчу чужого автомобиля житель Тверской области получил условный срок
Жителей Тверской области приглашают на фестиваль клюквы
В Тверской области остановили 65 пьяных водителей
В Вышнем Волочке Тверской области бронзовым львам вернули хвосты
Выездной приём проведут руководитель регионального управления ФССП и уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области