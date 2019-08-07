Предприятие из Тверской области загрязняло воздух вредными выбросами

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-07T10:38:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Законодательство об охране атмосферного воздуха нарушило предприятие "Жилищно-коммунальная услуга городского поселения г. Красный Холм". Нарушения выявила прокуратура Тверской области.

Установлено, что предприятие эксплуатировало котельную и производственную базу без контроля выброса вредных веществ в атмосферный воздух.

- По выявленным нарушениям в адрес директора организации внесено преставление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU